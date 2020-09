‘Queima Pantanal! Queima Amazônia!’, ironiza Paulo Coelho diante da destruição ambiental do Brasil

Enquanto a destruição do Pantanal e da Amazônia ganham as manchetes no mundo todo, o escritor brasileiro mais conhecido e um dos autores mais traduzidos do mundo, Paulo Coelho, manifesta sua dor no Twitter, ironizando a catástrofe brasileira e verbalizando a felicidade do governo Bolsonaro que celebra a destruição: “Queima Pantanal! Queima Amazônia” edit