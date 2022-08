Quem é o youtuber agredido por Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada

Youtuber Wilker Leão se apresenta como cabo do exército e possui 13,5 mil seguidores em seu canal do youtube edit

247 - Na manhã desta quinta-feira (18) Jair Bolsonaro reagiu com violência aos questionamentos feitos pelo youtuber Wilker Leão, em frente ao Palácio da Alvorada. Irritado com a presença do influenciador digital, Bolsonaro chegou a agarrá-lo e tentou tomar o celular que ele carregava.

Wilker Leão se apresenta em seu canal no Youtube, que possui 13, 5 mil inscritos como “advogado e cabo do Exército Brasileiro, praça de 2014”.

“O objetivo por aqui é construir conhecimento e promover discussão acerca de tudo que está relacionado a esse universo político e militar, e você está mais que convidado a fazer parte dessa jornada, porque só discutindo que se constrói, de fato, o conhecimento”, diz ele em sua apresentação.

Em seu canal, ele penetra em manifestações de esquerda para criticar Lula e em aglomerações da extrema-direita para criticar Bolsonaro.

“O que atrapalha a minha felicidade é o Bolsonaro”, disparou ele em um vídeo para uma militante de extrema direita, que se irritou com o jovem.

Já em em uma outra manifestação em defesa da questão dos povos originários, ele grava manifestantes sem autorização e faz perguntas que irritam um dos participantes do ato.

