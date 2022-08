Urgente: Bolsonaro agride influenciador em frente ao Palácio da Alvorada (vídeo)

Irritado com as perguntas feitas pelo youtuber Wilker Leão, Bolsonaro chegou a tentar arrancar à força o celular que ele carregava edit

247 Jair Bolsonaro reagiu com violência aos questionamentos feitos pelo youtuber Wilker Leão, nesta quinta-feira (18), em frente ao Palácio da Alvorada. Irritado com a presença do influenciador digital, Bolsonaro chegou a agarrá-lo e tentou tomar o celular que ele carregava.

Após começar a dirigir perguntas a Bolsonaro, o blogueiro foi empurrado por alguém da segurança de Bolsonaro. Irritado, ele passou a xingar o presidente de “vagabundo”, “safado”, “covarde” e “tchutchuca do Centrão”. Leão ainda foi perseguido por seguranças.

Após o ocorrido, Bolsonaro acabou conversando por alguns minutos com o jovem.

Veja os vídeos.

Bolsonaro tentou agredir um youtuber porque foi chamado de "tchutchuca do centrão". E estamos no 3º dia de campanha 🤦‍♂️ pic.twitter.com/nDDubelriw August 18, 2022

