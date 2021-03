Rafael Valim: "o destino dos golpistas deve ser a cadeia"

Autor do livro Lawfare, em parceria com os advogados Cristiano Zanin e Valeska Teixeira Martins, o professor Rafael Valim defende que atores que tenham participado de golpes de estado sejam punidos na forma da lei edit

247 – O professor Rafael Valim, que é um dos autores do livro Lawfare: uma introdução, que aborda o uso de mecanismos judiciais para perseguições políticas e empresariais, concedeu uma entrevista à TV 247, voltada aos estudantes de direito, em que defendeu que o ex-juiz Sergio Moro, recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e o procurador Deltan Dallagnol sejam punidos. Ao comentar o caso da ex-presidente boliviana Jeanine Añez, que chegou ao poder por meio de um golpe de estado, ele também defendeu sua punição. "O destino dos golpistas, em geral, deve ser a cadeia", afirmou.

Valim também denunciou a participação dos Estados Unidos na Lava Jato. “A operação foi um cavalo de tróia para subjugar o Brasil aos interesses dos Estados Unidos” afirmou. Valim declarou ainda que a "violência da lei é mais dissimulada do que a violência militar”, ao explicar que os golpes do presente são diferentes dos golpes do passado.

Na entrevista, ele denunciou o papel de ONGs internacionais em processos de lawfare.​ “ONGs internacionais, como a Transparência Internacional, devem ser investigadas”, diz ele. “Elas são usadas muitas vezes para camuflar interesses escusos”.

