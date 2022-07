Randolfe ameaça inquérito contra Aras por prevaricação, caso arquivamento de denúncias da CPI contra Bolsonaro seja confirmado

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) questionando o pedido de arquivamento das apurações contra Jair Bolsonaro (PL) no âmbito da CPi da Covid e para solicitar a abertura de um inquérito contra os procuradores responsáveis pelo arquivamento, caso as denúncias sejam arquivadas. Randolfe foi vice-presidente da CPI. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O pedido de arquivamento da denúncia contra Bolsonaro e seus aliados foi feito na segunda-feira (25) pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo. A CPI da Covid havia pedido que eles fossem denunciados pelos crimes de charlatanismo, prevaricação, epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva e emprego irregular de verbas ou rendas públicas.

Ao todo, o relatório final do colegiado,listou nove crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro ao longo da pandemia de Covid-19 e sugeriu outros 67 indiciamentos.

Segundo Randolfe, o objetivo da ação é informar ao STF sobre a “ação sorrateira” e o “modus operandi” da PGR, que teria manobrado para evitar envolver a Polícia Federal nas investigações e travar a abertura de um inquérito com base no relatório final do colegiado.

O parlamentar também pediu que o procurador-geral Augusto Aras se manifeste sobre as apurações e e sugeriu a abertura de um novo inquérito contra ele e a vice-procuradora por prevaricação, caso o arquivamento seja confirmado.

