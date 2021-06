Randolfe diz que impeachment de Bolsonaro será consequência da CPI da Covid

"Um eventual impeachment é uma consequência do relatório final. Temos que reunir elementos para isso. A CPI até aqui já produziu resultados sanitário”, destacou o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues, no programa "Roda Viva" edit

247 - Vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede) disse nesta segunda-feira, 31, no programa "Roda Viva", da TV Cultura, que um eventual pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro será consequência do relatório final da comissão no Senado.

"Um eventual impeachment é uma consequência do relatório final. Temos que reunir elementos para isso. A CPI até aqui já produziu resultados sanitários. Veja que até a família do Zé Gotinha já voltou para a televisão, apresentado pelo Ministério da Saúde. O presidente da República, num rápido surto, em alguns momentos, chegou a utilizar máscara", disse o senador.

"O curso das investigações é que vai apontar as necessidades das medidas sanitárias de contenção da pandemia e também da resposta a esta pergunta: quem são os responsáveis pelo agravamento da pandemia no país?"

