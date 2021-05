Randolfe convoca presidente da CBF à CPI da Covid

247 - Vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou nesta segunda-feira (31) pedido de convocação do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, para prestar depoimento à comissão.

Como justificativa, o parlamentar cita o anúncio por parte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) de que o Brasil sediará a Copa América em junho deste ano, mesmo com a iminente terceira onda de Covid-19 no país.

"O evento, que terá início no dia 13 de junho, agora será sediado no Brasil, país que tem mais de 460 mil óbitos por Covid-19, que ocupa o segundo lugar do mundo em número de mortes e que está na iminência de uma terceira onda da doença", escreve o senador.

Caboclo precisa ser ouvido, argumenta Randolfe, para que a CPI possa ter conhecimento sobre "que medidas foram tomadas para garantir a segurança sanitária dos brasileiros e das delegações estrangeiras durante a realização do evento".

