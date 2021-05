Copa América no Brasil será o "campeonato da morte", critica Renan Calheiros

Victor Fuzeira, Metrópoles - O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), usou as redes sociais, nesta segunda-feira (31/5), para criticar a transferência de sede da Copa América para o Brasil, que chamou de “campeonato da morte”.

Calheiros comparou a agilidade do governo brasileiro para responder às solicitações da Conmebol, organizadora do torneio, com a velocidade empregada pelo Executivo para discutir e avaliar ofertas de vacinas.

“Sindicato de negacionistas: governo, Conmebol e CBF [Confederação Brasileira de Futebol]. As ofertas de vacinas mofaram em gavetas, mas o ok para o torneio foi ágil. Escárnio”, publicou o senador.

Leia mais no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.