Brasil sediará Copa América 2021 e CONMEBOL agradece Bolsonaro

A realização do evento na Argentina havia sido suspensa devido ao agravamento da Covid-19 no país edit

247 - A CONMEBOL anunciou nesta segunda-feira (31) que a Copa América 2021 será disputada no Brasil. A entidade máxima do futebol sul-americano havia suspendido no domingo (30) a realização do evento na Argentina, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 no país.

Os locais e jogos devem ser confirmados nas próximas horas. O torneio tem início marcado para o próximo dia 13 e a final para 10 de julho.

A informação foi divulgada pelo Twitter da entidade, que "agradece ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, assim como à CBF por abrir as portas daquele país ao que é hoje o evento esportivo mais seguro do mundo".

¡Sudamérica brillará en Brasil con todas sus estrellas! — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021





