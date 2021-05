PT vai ao STF contra realização da Copa América no Brasil

247 - O PT anunciou que entrará no STF (Supremo Tribunal Federal) com uma ação pedindo que a Copa América não seja realizada no Brasil, conforme anunciado pelo CONMEBOL na manhã desta segunda-feira (31).

A ação se soma à do deputado Júlio Delgado (PSB-MG), que também anunciou que vai recorrer ao STF.

"[O] PT ingressará no STF contra mais este absurdo do Governo Bolsonaro, que busca realizar a Copa da Morte no Brasil", afirmou o deputado Alexandre Padilha (PT-SP) ao Antagonista. "Continuaremos defendendo a vida, a vacinação ampla e irrestrita e medidas que busquem controlar a disseminação de novas cepas e a segurança para o povo", completou.

