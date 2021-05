Jogos da Copa América devem ser em Brasília, Natal, Manaus e Cuiabá

Competição acontece no Brasil após torneio ser descartado por Colômbia e Argentina. CBF informou que as definições sobre o campeonato serão feitas pela Conmebol e não confirmou os locais das partidas edit

(Reuters) - As partidas da Copa América que será realizada no Brasil entre junho e julho devem ser disputadas nas cidades de Brasília, Natal, Manaus e Cuiabá, disse nesta segunda-feira (31) uma fonte com conhecimento dos planos para a competição.

As quatro cidades têm estádios que foram construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014.

Se confirmadas essas cidades-sedes, a competição ficaria ausente das Regiões Sul e Sudeste, que concentram os principais estádios do país, como o Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Maracanã, no entanto, ainda pode receber a decisão do torneio, de acordo com uma segunda fonte.

A Copa América seria disputada pela primeira vez em sua história em dois países, Argentina e Colômbia, entre 13 de junho e 10 de julho. A Colômbia foi retirada da organização na semana passada, e no domingo a Conmebol anunciou que a competição também não seria realizada na Argentina.

A Argentina enfrenta uma segunda onda feroz de infecções e mortes por coronavírus, enquanto a Colômbia enfrenta protestos intensos desde o mês passado, sem expectativas de fim, em um impasse para o governo.

A Conmebol confirmou que as datas de disputa do torneio seguem conforme programado, entre 13 de junho e 10 de julho.

Procurada, a CBF informou que as definições sobre o campeonato serão feitas pela Conmebol e não confirmou os locais das partidas.

O Brasil enfrenta um dos piores surtos de coronavírus do mundo. Com mais de 460.000 mortes e 16 milhões de infecções, o país tem o segundo maior número de mortes por Covid-19 globalmente.

O Brasil organizou a Copa América em 2019 e se sagrou campeão.

