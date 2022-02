Reis da Faria Lima dizem que Lula já ganhou e que estrangeiros preferem ex-presidente a Bolsonaro

As declarações são de Luis Stuhlberger, do Fundo Verde, e Rogerio Xavier, que foi sócio do BTG Pactual, em evento do Crédit Suisse, banco suíço de investimento edit

247 - O jornalista de finanças, fundador e ex-apresentador do Stock Pickers Thiago Salomão, informou no Twitter, nesta terça-feira, 1, que Luis Stuhlberger e Rogerio Xavier, os reis da Faria Lima, afirmaram que o ex-presidente Lula (PT) já ganhou e que o petista é preferido a Jair Bolsonaro (PL) no estrangeiro.

As declarações teriam ocorrido em evento do Crédit Suisse, banco suíço de investimento sediado em Zurique. Stuhlberger, do Fundo Verde, disse que Lula é favorito e quase já ganhou, enquanto Xavier, que foi sócio do BTG Pactual, declarou que estrangeiros preferem Lula a Bolsonaro.

E se Lula vencer, virá mais impostos, concordam Xavier e Stuhlberger. Diante das restrições orçamentárias, Lula terá q subir impostos pra implementar políticas q exigirão aumento de gastos, principalmente no 1º ano do mandato. Pro Stuhlberger, o ajuste pode ser perto de 2% do PIB PUBLICIDADE February 2, 2022

