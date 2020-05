Relatório de investigação da PF desmente tese de Bolsonaro sobre facada

247 - Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo em seu redes sociais neste sábado em que um homem apresenta teorias para endossar a sua tese sobre a facada sofrida durante a campanha eleitoral, de 2018.

Mas, segundo reportagem da Folha, o conteúdo do vídeo com as imagens da facada já foi analisado pela Polícia Federal, que deve apresentar relatório nos próximos dias.

O segundo inquérito aberto para esclarecer o caso, desmonta a tese propagada por Bolsonaro de que haveria um mandante do ataque.

Diferentemente da tese do homem do vídeo de Bolsonaro, a investigação da PF mostrou que o autor do ataque, Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho.

Na gravação postada por Bolsonaro o homem apenas identificado como "técnico de informática", narra as imagens gravadas momentos antes da facada, sugerindo que Adélio teria atuado em conjunto com outras pessoas.

O vídeo reproduzido contém a voz de um homem que estava no local do crime e que deu depoimento à PF. A testemunha não forneceu elementos que sustentassem a informação da participação de terceiros.

Para a PF, a expressão "calma, Adélio" que o narrador diz ser possível escutar, na verdade, era "calma, velho" e foi possivelmente dirigida a outra pessoa no local. Os investigadores consideram frágil a tese de que seriam alertas para o esfaqueador.

.Os mandantes estão em Brasília?



.O Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse?



.Nada farei que não esteja de acordo com a Constituição.



.Mas também NÃO ADMITIREI que façam contra MIM e ao nosso Brasil passando por cima da mesma. https://t.co/Tj5aDO2LUr — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 2, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.