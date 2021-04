Renan Calheiros adverte governo a não intervir na CPI do genocídio

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) advertiu o governo em entrevista ao Estado de S.Paulo publicada nesta sexta-feira (16). "Se intervier na CPI, o próprio governo vai ajudar a politizar a comissão", afirma o experiente, cotado para ser o relator da CPI do genocídio.

Renan respondeu às críticas de Jair Bolsonaro. Temeroso do efeito político que as investigações da CPI do genocídio pode acarretar, Bolsonaro disse que a CPI é feita apenas contra ele e visando desgastá-lo para as eleições de 2022.

“Ele próprio acaba ajudando a politizar a investigação. Piora as coisas”, afirmou o emedebista. “Acho que esse governo precisa encontrar uma maneira de conviver com essa investigação. Porque esse é um procedimento constitucional. Não há como não fazê-lo. A sociedade cobra isso de todos nós. E a CPI é um instrumento sagrado da minoria”, disse ao Estadode S.Paulo.

