“Resultado desmoralizou de vez os institutos de pesquisa”, diz Bolsonaro

247 - Jair Bolsonaro se manifestou sobre o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, onde ele recebeu 43,28% dos votos, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ficou em primeiro com 48,33% dos votos, com 99,63% das urnas apuradas.

Bolsonaro atacou os institutos de pesquisa, que projetaram um percentual maior de votos menor do que ele recebeu, mas não atacou as urnas eletrônicas, alvo de insinuações e ataques durante toda a campanha. "Eu entendo que tem muito voto que foi pela condição do povo brasileiro, que sentiu o aumento dos produtos. Em especial, da cesta básica. Entendo que há uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior", disse Bolsonaro.

Leia também matéria da Reuters sobre o assunto:

Lula e Bolsonaro travarão tenso segundo turno nas eleições brasileiras

(Reuters) - Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o mais votado na eleição presidencial deste domingo, mas disputará um tenso segundo turno com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que superou o estimado pelas principais pesquisas de opinião e ficou a apenas 4,7 pontos de distância do ex-presidente.

Com 98,96% das seções eleitorais apuradas, Lula lidera a votação deste domingo com 48,19% dos votos válidos, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirma que não é mais matematicamente possível que ele consiga chegar aos 50% necessários para garantir sua eleição na primeira rodada. Bolsonaro tem 43,41% dos votos válidos.

"Eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições e vamos ganhar. Isso para nós é apenas uma prorrogação", disse Lula. "Vai ser importante fazer um debate tête-à-tête com o presidente da República", discursou o petista, que anunciou que falará a apoiadores na av. Paulista ainda neste domingo.

O resultado indica que o trabalho do petista para atrair o voto útil e definir a disputa já neste domingo ficou longe de ser suficiente, enquanto a estratégia do candidato à reeleição de atacar duramente o adversário nos últimos dias conseguiu manter aberta a disputa.

Os números não só de Bolsonaro como de seus apoiados para o Senado mostram uma arrancada final do força política do presidente, aumentando a pressão sobre as principais pesquisas de opinião, que projetavam vantagem de Lula e aliados.

As próximas semanas até o segundo turno em 30 de outubro devem registrar uma disputa bastante acirrada, ainda mais agora quando, definitivamente, todas as atenções estarão centradas em Bolsonaro e Lula.

De cara, o petista deve tentar buscar os votos dos eleitores de candidatos derrotados, uma vez que o adversário no segundo turno é o atual presidente. Os alvos preferenciais devem ser os eleitores de Ciro Gomes (PDT) --que tem nesse momento 3,05% dos votos válidos-- e de Simone Tebet (MDB) --que tem 4,21%.

Apesar das críticas ferrenhas a Lula durante a campanha, Ciro Gomes já se pronunciou e pediu "tempo" para definir seu posicionamento no segundo turno.

Já Bolsonaro ganha combustível para mobilizar ainda mais sua fiel militância. O presidente vinha desacreditando os institutos de pesquisas, dizendo preferir o "datapovo".

