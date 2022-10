Lula: "Vamos ganhar. O segundo turno é apenas uma prorrogação"

Lula agradeceu os mais de 56 milhões de votos e disse que agora é conversar com a população. "Sempre achei que nós iríamos ganhar. E nós vamos. Isso é só uma prorrogação", afirmou edit

247 - O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou na noite deste domigo (2) sobre a vitória diante Jair Bolsonaro no primeiro turno. Com 98,86% das urnas apuradas, Lula tem 48,17% dos votos, contra 43,42% de Bolsonaro.

Em manifestação à imprensa, Lula agradeceu a confiança dos mais de 58 milhões de eleitores brasileiros e disse que o momento agora é de continuar a luta e vencer no próximo dia 30 de outubro.

"Ontem falei que toda a eleição eu quero ganhar no 1° turno, mas nem sempre é possível. Mas a crença que nada acontece por acaso me motiva. Todas as pesquisas nos colocavam em 1° lugar, e sempre achei que nós iríamos ganhar. E nós vamos. Isso é só uma prorrogação", afirmou Lula.

"Eu adoro fazer campanha. E teremos mais 28 dias. Adoro fazer comício, subir em caminhão. E será a primeira oportunidade de ter um debate cara a cara com o atual presidente. Pra gente poder fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos", acrescentou.

