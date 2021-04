Revista científica Nature afirma que Bolsonaro provocou uma "crise épica de saúde pública"

247 - A revista Nature, uma das publicações científicas mais prestigiadas do mundo, diz em reportagem que os pesquisadores brasileiro estão frustrados por enfrentarem a pior fase da pandemia de Covid-19 no país, diante do colapso do sistema de saúde pública e das atitudes negacionistas de Jair Bolsonaro.

O Brasil tem apenas 3% da população global, mas registrou 13% de todos os óbitos por coronavírus, alertou a publicação. A reportagem aponta que Bolsonaro minimizou a pandemia, chamando-a de gripezinha, e afirmou que vacinas eram perigosas

Bolsonaro foi comparado ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. A revista mostra como ele se opôs à opinião científica desde o início da pandemia, destacando que o que o ocupante do Palácio do Planalto cortou fundos para as universidades públicas e os ministérios da Ciência e Educação após assumir o mandato, em 2019.

A reportagem destacou que Bolsonaro se recusa a usar máscara facial e não determinou o fechamento de negócios não essenciais, alegando que a medida seria prejudicial à economia. E informa que ele atacou como "tiranos" os governadores que tomaram esta medida, informa O Globo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.