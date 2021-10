Ricardo Kotscho: Ciro puxa a faca e avisa que quer ser o novo Bolsonaro em 2022

Apoie o 247

247 - O jornalista Ricardo Kotscho, colunista do UOL, avaliou nesta quinta-feira (14) que o ex-ministro Ciro Gomes, presidenciável do PDT, está reivindicando o papel de novo Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022, ao criticar os ataques do pedetista contra os ex-presidentes Lula e Dilma.

"Ciro pode até não perceber, mas em sua nova versão está cada vez mais parecido com o atual presidente, nos modos, no palavreado chulo e nas teorias conspiratórias, como ao lançar na quarta-feira a rocambolesca versão sobre Lula ter provocado a queda de Dilma no golpe jurídico-parlamentar de 2016. Dá para acreditar numa coisa dessas?", questionou o jornalista em artigo.

Segundo Kotscho, assim como Bolsonaro, o que Ciro mais teme é que Lula vença as eleições no primeiro turno. "Ciro quer sempre se apresentar como o candidato da modernidade, que tem todas as soluções para o Brasil, mas na campanha afloram seus instintos coronelescos, que lembram muito os do ex-capitão que o vazio político partidário levou ao poder", escreveu o jornalista.

"Também como Bolsonaro, Ciro se apresenta agora como o candidato anti-sistema 'contra tudo e contra todos', que não faz alianças com ninguém, sem nenhuma base social definida. Quanto mais raivoso fica, por não passar de um dígito nas pesquisas, mais se isola e vai acabar falando sozinho", acrescentou.

