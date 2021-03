Roberto Jefferson condena decisão de Fachin e pede que Bolsonaro e Forças Armadas deem golpe contra STF

O ex-deputado e presidente nacional do PTB disse que "está na hora do Brasil reagir" diante da decisão que anula as condenações na Lava Jato contra Lula. "Está na hora do presidente, como chefe supremo das Forças Armadas, ir lá no artigo 142 da Constituição e convocar as Forças Armadas para aposentar esses 11 ministros", disse edit

247 - O ex-deputado e presidente nacional do PTB Roberto Jefferson incitou um golpe contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista a um canal bolsonarista de extrema-direita, ele afirmou que "está na hora do Brasil reagir" diante da decisão do ministro da Corte Edson Fachin que anula as condenações na Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula.

"Está na hora do Brasil reagir. Está na hora do presidente, como chefe supremo das Forças Armadas, ir lá no artigo 142 da Constituição e convocar as Forças Armadas para aposentar esses 11 ministros e se nomeia 11 juízes de carreira, que não têm compromisso com partido político e nenhum grupo ideológico. Se não, eles vão levar o Brasil a uma revolução", disse.

No final do ano passado, Jefferson incitou violência contra os ministros do STF, que segundo ele são "malandros" que devem ser "colocados para fora na bala".

