Rui Costa diz que ACM Neto não foi a debate da Band por medo de confessar que não conhece a Bahia

247 - O governador Rui Costa (PT) criticou, na noite deste domingo (7), a ausência do candidato ACM Neto (União Brasil) no debate entre os candidatos a governador da Bahia. Para Rui, “nada justifica correr ou fugir do debate alguém que se julga preparado”. “Só tem uma coisa que justifica: medo de errar, não saber responder uma pergunta evidente ou medo de confessar que não conhece a Bahia”, criticou.

Para o governador, o Brasil já aprendeu a lição nas eleições de 2018, quando um candidato se elegeu fugindo dos debates, com medo de mostrar publicamente que era despreparado. “É péssimo para a democracia porque mostra que ele quer esconder a sua fragilidade perante o eleitorado. Quem tem coragem vem, quem não conhece e tem medo, não vem, é assim”, disse o petista ao jornal A Tarde.

