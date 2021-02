Rui Falcão pede ao STF acesso aos diálogos entre Moro e procuradores

247 - O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e deputado federal, Rui Falcão (PT-SP) realizou um pedido ao ministro do Supremo Ricardo Lewandowski para que sejam liberadas ao público as mensagens entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores envolvendo o processo do ex-presidente Lula.

No texto, Falcão afirma que o conteúdo das mensagens, que revelaram a completa parcialidade do processo, são também um atentado à soberania nacional: "A verdade é que parte do material apreendido na Operação Spoofing deve ser de conhecimento público, especialmente as mensagens que tratam de possíveis atentados à segurança e soberania nacional, inexistindo qualquer razão para que comunicações funcionais sejam classificadas como documentos sigilosos", diz o texto.

O texto se baseia na comprovação da cooperação ilícita entre autoridades brasileiras e estrangeiras, dos Estados Unidos e Suíça.

Segundo alguns juristas, a cooperação é cabível de enquadramento por lesa-pátria, considerando os prejuízos bilionários à economia nacional que vieram em decorrência da Lava Jato.

