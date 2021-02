Rui Falcão reforça pedido de acesso a diálogos da Vaza Jato: "o povo brasileiro precisa conhecer a verdade"

247 - O deputado federal Rui Falcão (PT) afirmou que a cooperação entre os procuradores da Lava Jato e autoridades estrangeiras, revelada pela Vaza Jato, “confirmam graves violações às normas que regem a cooperação internacional”.

“A divulgação das conversas reafirma a importância do pedido que, por meio dos advogados Marco Aurélio de Carvalho, Carol Proner e Fernando Hideo Lacerda, formulei ao Supremo Tribunal Federal, pleiteando acesso e compartilhamento do material apreendido na Operação Spoofing com órgãos de fiscalização e controle”, reforçou.

“O direito à privacidade não pode servir de pretexto para que agentes públicos desvirtuem sua função, atuando para violar a soberania nacional e conspirar contra o Estado de Direito”, destacou.

O petista ainda ressaltou que “Lula merece um julgamento justo e o povo brasileiro precisa conhecer a verdade sobre a Operação Lava Jato”.

