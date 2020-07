Saiba quem é o empresário José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp, preso na ação contra esquema Serra

Alvo de uma operação da PF que tem o senador José Serra entre os investigados, o empresário José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp, mantém ligações antigas com o PSDB. Ele já havia feito doações para o partido em eleições anteriores e era próximo do ex-governador Geraldo Alckmin edit

247 - Um dos alvos da operação da Polícia Federal que apura doações de R$ 5 milhões não contabilizadas para a campanha de José Serra ao Senado em 2014, o empresário José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp, grupo que comercializa e administra planos de saúde coletivos, já havia feito doações ao PSDB em períodos anteriores ao investigado na operação deflagrada nesta terça-feira (21).

Seripieri fundou a Qualicorp em 1997 e foi criador do segmento de planos coletivos por adesão, do qual tornou-se líder de mercado. Nesta linha, recebeu aportes financeiros de dois grandes fundos de investimentos dos Estados Unidos que consolidaram sua posição no mercado brasileiro e o ajudaram a tornar-se um dos homens mais ricos do Brasil.

Recentemente, ele vendeu metade da sua participação na empresa à Rede D’Or e parte das demais ações por meio uma venda em massa na bolsa de valores.

O crescimento da empresa propiciou a aproximação com políticos de vários partidos, entre eles o PSDB. Em 2014, Seripieri doou R$ 2 milhões ao comitê do partido. Em 2010, ele também efetuou doações à campanha presidencial do então candidato José Serra.

A aproximação com os tucanos voltou aparecer em 2015, quando um helicóptero da Seripatri Participações, pertencente ao empresário, caiu no interior de São Paulo, matando as cinco pessoas que estavam à bordo. Entre as vítimas estava o filho do então governador Geraldo Alckmin (PSDB), Thomaz Rodrigues Alckmin.

