"Saímos de uma ditadura militar para uma ditadura do Ministério Público", diz presidente da Câmara

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), criticou o que considera uma autonomia excessiva do Ministério Público. "Penso que saímos de uma ditadura militar para uma ditadura do Ministério Público, e isso precisa ser revisto urgentemente para que ele continue cumprindo seu papel constitucional de defesa do cidadão, da sociedade, mas sem querer, de maneira biônica, se eleger prefeitos, governadores, presidente da República e assim sucessivamente os demais cargos da União", afirmou Lira, segundo o UOL.

O parlamentar também criticou a Lava Jato ao afirmar que os procuradores da força-tarefa em Curitiba tinham um projeto de poder. Segundo Lira, "os excessos, as invasões, a falta de controle, o poder absoluto ou um projeto de poder incutido em Curitiba" devem ser reduzidos.

As declarações do presidente da Câmara foram feitas durante uma live com o ministro do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, promovida, nesta quinta-feira (18), pelo portal Conjur.

Assista o vídeo da trasnmissão feita pelo Conjur.

