Salles pretende construir hotel de luxo em museu no Jardim Botânico

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou o museu que fica dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma iniciativa para transformar o local em um hotel, por meio de concessão ao setor privado

247 - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, planeja conceder ao setor privado a possibilidade de transformar um museu que fica dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro em um hotel de luxo.

O titular da pasta visitou o parque na segunda-feira (30), quando decidiu pela venda do Museu do Meio Ambiente, que opera em um prédio do fim do século XIX, para transformá-lo em um "hotel-boutique", de acordo com informações publicadas pela coluna de Lauro Jardim.

O Museu do Meio Ambiente foi o primeiro da América Latina dedicado integralmente à temática socioambiental. O local costuma receber um público de cerca de 600 mil visitantes.

