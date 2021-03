São Paulo entra em busca desesperada para abrir leitos de UTI

247 - De acordo com o centro de contingência que coordena as ações contra a pandemia de Covid-19 em São Paulo, se nada for feito, em duas semanas não haverá mais vagas de UTI no estado

O consórcio que reúne as cidades do ABC Paulista acaba de pedir ao governo estadual que financie 110 novos leitos. Já a Prefeitura de SP inaugura, nesta semana, 100 novos leitos em hospitais de diferentes regiões da capital, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo. Segundo o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, eles estão distribuídos entre M’Boi Mirim, Tatuapé, São Miguel e Jabaquara.

Em carta endereçada ao governador João Doria, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que reúne sete cidades, diz que precisa abrir ainda mais leitos para “evitar o colapso iminente”. As UTIs estão lotadas, com algumas cidades registrando até 100% de ocupação.

“A velocidade agora de disseminação do vírus está sendo tão grande que mesmo uma região com tantos leitos precisa de ainda mais, com urgência”, diz Paulo Serra, prefeito de Santo André e presidente do consórcio.

