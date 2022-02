"Se as instituições funcionassem, Sergio Camargo estaria preso", diz Thiago dos Reis

Presidente da Fundação Palmares, do governo Bolsonaro, culpou o imigrante Moïse Kabagambe por seu brutal linchamento edit

247 – A prova contundente de que as instituições deixaram de funcionar no Brasil, após o golpe de estado de 2016, que destruiu a economia e permitiu a ascensão de um governo neofascista, é o fato de nada ter acontecido por Sergio Camargo, funcionário do governo de Jair Bolsonaro, que culpou o imigrante Moïse Kabagambe por seu brutal linchamento , sem que nada tenha acontecido até agora. É o que argumenta o comunicador Thiago dos Reis:

Já foi provado que o VAGABUNDO da Fundação Palmares comete assédio moral e uma série de outros crimes desde que assumiu o cargo, agora ele passa de todos os limites e ataca uma pessoa cuja morte causou comoção nacional.



Se instituições funcionassem, estaria PRESO! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 11, 2022



