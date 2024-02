"Se ele falar um 'ai' do Supremo, vai preso", diz ministro sobre ato convocado por Bolsonaro para o domingo

Apoie o 247

247 - Após o avanço das investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro (PL) se viu acuado e convocou uma manifestação - supostamente em "defesa da democracia" - para o domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo, em uma tentativa de demonstrar apoio popular para evitar uma prisão.

No entanto, o ato poderá se converter em um tiro no pé. Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, no Supremo Tribunal Federal (STF) "há um consenso de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente". "Se ele falar um 'ai' do Supremo, vai preso", afirmou um ministro ao jornalista. >>> Bolsonaro já teme o 'dia seguinte' à manifestação na Av. Paulista

Bolsonaro deverá fazer a fala final do ato, em cerca de 30 minutos. Ele falará de seu governo, das "perseguições que tem sofrido do Judiciário" e do "futuro do Brasil".

