Bolsonaro já teme o 'dia seguinte' à manifestação na Av. Paulista

Núcleo bolsonarista espera que uma nova operação da PF contra Bolsonaro possa acontecer no dia seguinte à manifestação que visa atacar as investigações sobre golpe de Estado

247 - Acontece neste domingo (25) na Av. Paulista, em São Paulo, a manifestação convocada por Jair Bolsonaro (PL) que visa reagir à Polícia Federal por conta de investigações contra ele e seus aliados por uma tentativa de golpe de Estado. Segundo Paulo Cappelli, do Metrópoles, já há no núcleo bolsonarista um temor palpável em relação ao que pode acontecer após o evento, com receios de que uma nova operação da PF seja desencadeada na segunda-feira (26), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O receio principal, segundo o entorno de Bolsonaro, é que essa possível investida da PF seja interpretada como uma "resposta" ao ato em São Paulo.

A tensão entre Bolsonaro e Moraes aumentou após a recente "superlive" realizada pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto em Angra dos Reis (RJ), seguida pela determinação de uma operação de busca e apreensão na casa de praia da família Bolsonaro, um dia depois. Esse episódio deixou o ambiente político ainda mais inflamado, alimentando a expectativa de uma possível nova ação da PF imediatamente após a manifestação em São Paulo.

Deputados próximos a Bolsonaro veem Moraes empenhado em punir militares e civis envolvidos nas conversas sobre um golpe de Estado. Os diálogos interceptados revelaram que se discutia inclusive a prisão do próprio ministro.

