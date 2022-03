"Se no México foi possível, no Brasil também será", diz Lula sobre maioria feminina na política

Ex-presidente chamou de "necessária" a presença de mulheres no poder para que as políticas públicas "respondam às necessidades da maioria da população" edit

247 - Após viajar ao México e na Câmara dos Deputados do país acenar para a paridade de gênero, o ex-presidente Lula (PT) publicou no Twitter nesta terça-feira (8) uma homenagem às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e novamente sinalizou para uma ampliação da participação feminina em seu eventual terceiro governo.

"Nesse 8 de março, em que acabei de retornar do México, volto muito bem impressionado que nesse nosso país irmão latino as mulheres já são maioria nos parlamentos, com 52% das vagas na Câmara Federal e nos parlamentos estaduais. No senado as mulheres já passam de 46%. Também comandam 35% dos governos estaduais e 24% dos municipais. Isso foi conquista da luta histórica das mulheres mexicanas para que pudessem ter vez, voz e voto", destacou o ex-presidente.

Ele afirmou ser "necessária" a participação das mulheres na política para que as políticas públicas "respondam às necessidades da maioria da população". "O que o México nos prova é que é possível e necessária a presença de mulheres nos espaços públicos de decisão e poder, porque fortalece a democracia e garante a construção de políticas públicas que respondam às necessidades da maioria da população".

"Quando têm oportunidade e condições, as mulheres mostram a sua força. Se no México foi possível, no Brasil também será", concluiu.

