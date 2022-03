Em discurso na Câmara dos Deputados do México, Lula acena para paridade de gênero: "é um sonho"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) discursou nesta quinta-feira (3) na Câmara dos Deputados do México, um dia após se encontrar com o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Em sua fala, Lula acenou para a paridade de gênero no Congresso e no governo brasileiro. "É uma revolução que vamos ter que fazer", disse

O ex-presidente disse ser um "sonho" do PT conseguir ter no Congresso Nacional do Brasil uma maioria de deputadas e senadoras. Lula lembrou da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil. "Hoje eu aprendo uma lição na Câmara dos Deputados mexicana. É um sonho do PT fazer com que o nosso Congresso Nacional tenha uma maioria de mulheres. Tivemos a sorte de eleger a primeira mulher presidente da República do Brasil, não foi uma tarefa fácil. Antes de ser presidente, ela tinha tido uma militância, tinha sido presa, foi torturada e, quando não imaginava participar mais da vida política do Brasil, virou presidente, e foi vítima de um impeachment da forma mais sórdida".

O petista disse que a paridade de gênero na política "é uma revolução que vamos ter que fazer", mas disse não saber "se ela chegará no nosso tempo". "Fico olhando essa Câmara dos Deputados e fico vendo a quantidade de mulheres, fico imaginando quando é que o PT vai conseguir estabelecer uma forma de organização para que a gente possa convencer a sociedade brasileira de que as mulheres sabem e podem governar igual ou melhor que os homens. As mulheres não podem ser inferiores nem na política, nem no sindicato, nem no mercado de trabalho. Elas têm que não só serem iguais, mas serem respeitadas e ganharem igual ou mais que os homens. É uma revolução que vamos ter que fazer. Não sei se chegará no nosso tempo, mas certamente vamos conseguir. Gostaria de chegar na Câmara dos Deputados do Brasil e ver uma maioria de mulheres nas cadeiras".

