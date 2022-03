No México, Lula é recebido pelo presidente López Obrador e defende atuação da América Latina na construção da paz

Apoie o 247

Do site Lula.com.br - Na manhã desta quarta-feira (2), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no Palácio Presidencial, na Cidade do México, para café da manhã e reunião que durou mais de três horas. Começou às 9h e só terminou depois de meio dia (horário local).

Lula e López Obrador conversaram sobre a situação mundial, incluindo o conflito na Europa, ressaltaram a importância de um diálogo para a paz e destacaram a participação da América Latina na construção da paz e de um mundo multipolar e equilibrado.

Na conversa com muita afinidade, que durou toda a manhã, eles falaram também sobre o potencial de ampliação e aprofundamento das relações entre Brasil e México, além de trocarem impressões sobre programas sociais de combate à pobreza nos dois países e seus impactos positivos na economia.

No final do encontro, o presidente AMLO levou Lula, sua noiva Janja e sua comitiva para conhecerem os murais do Palácio Presidencial do México, pintados pelo célebre muralista mexicano Diego Rivera (1886-1957).

Também estiveram presentes na reunião, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Celso Amorim, o ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo Aloizio Mercadante, e o senador Humberto Costa.

Grande encontro nessa manhã com o presidente @Lopezobrador_ Conversamos sobre justiça social, combate à fome, irmandade da América Latina e a necessidade de paz no nosso mundo. Viva o México!

📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/wgPR2UYClx — Lula (@LulaOficial) March 2, 2022

