Sem pressa para vacina e sem máscara, Bolsonaro tira fotos com banhistas e causa aglomeração em SC

Revista Fórum - O presidente Bolsonaro, que está em Santa Catarina, apareceu, na manhã deste domingo (20), na Praia do Forte. Sem máscara, o presidente foi cercado por banhistas e causou aglomeração, o que contraria as medidas sanitárias de combate ao coronavírus.



Contrariando o decreto do governo de Santa Catarina, que obriga o uso de máscara e proíbe aglomerações, Bolsonaro conversou com as pessoas e tirou fotos. Nas imagens é possível observar que ninguém usava máscara.



Depois do encontro com os banhistas, o presidente Bolsonaro retornou à base miliar onde está hospedado, informa o site NSC Total.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

