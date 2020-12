Seria 'irresponsável' dizer quando começa vacinação contra Covid-19, diz braço direito de Pazuello (vídeo)

Horas após o ministro do STF Ricardo Lewandowski determinar que o governo especifique a data de início da vacinação contra o novo coronavírus, o Ministério da Saúde divulga vídeo em que o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, classifica medida como "irresponsabilidade". Assista edit

247 - O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou em vídeo que seria "irresponsável" especificar a data de início da vacinação contra a Covid-19.

"Seria irresponsável darmos datas específicas para o início da vacinação porque depende de registro em agência reguladora, posto que só saberemos da segurança completa quando finalizados os estudos clínicos da fase 3", afirmou Elcio Franco.

Declaração dada em vídeo gravado na última sexta-feira (11) e divulgado neste domingo (13), no canal da pasta no YouTube, horas após o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar que o governo tem 48 horas para especificar a data de início da vacinação.

"Como estabelecer um calendário de vacinação sem saber se a vacina estará liberada para uso com a certeza de sua segurança e eficácia?", questionou o secretário do MS em outro momento do vídeo.

Assista:

