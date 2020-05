Servidor exonerado por Teich denuncia intervenção militar no Ministério da Saúde

247 - A ocupação do Ministério da Saúde por militares está causando apreensão em um momento em que a crise sanitária se agrava e aumenta vertiginosamente o número de mortos pelo coronavírus.

O Painel da Folha de S.Paulo informa que a troca de funcionários do Ministério da Saúde por militares, promovida por Nelson Teich, está sendo vista com perplexidade pelos técnicos da pasta.

Trata-se de uma verdadeira intervenção militar, considerada grave por ocorrer no meio de uma pandemia com milhares de mortos no país.

A coluna agrega que um dos exonerados, Francisco Bernd, funcionário do ministério desde 1985, diz nunca ter testemunhado "uma mudança tão drástica, com a chegada de pessoas tão estranhas à Saúde."

O servidor denuncia que nem os militares nem o novo ministro têm experiência em gestão pública, muito menos na área da saúde.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.