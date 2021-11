Servidores dizem que não vão se reunir com presidente do Inep

Associação dos Servidores do Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação e responsável pela realização do Enem, disse que os funcionários não irão se reunir com o presidente do Instituto,Danilo Dupas, acusado de assédio moral e censura edit

247 - A Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Assinep) negou que irá participar da reunião com o presidente do do Inep, Danilo Dupas, nesta quinta-feira (10). Mais cedo, durante audiência na Comissão de Educação da Câmara, Dupas havia informado que iria se reunir com os funcionários na tarde de hoje. A informação é do jornal O Globo.

Na audiência, Dupas prestou esclarecimentos sobre a crise no Inep que resultou no pedido de exoneração coletiva feito por 37 servidores e coordenadores, muitos que atuam diretamente na realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os funcionários acusam o presidente do órgão de promover censura, assédio moral e de não assumir a responsabilidade do cargo.

“Eles marcaram a reunião sem nem nos consultar. Primeiro, mandaram sem pauta. Perguntamos e nos disseram que a pauta eram as demandas do Inep junto à sociedade. E os servidores não vão se reunir com ele nesse momento diante das denúncias e de tudo que está acontecendo hoje no Congresso Nacional. E principalmente sem primeiro fazer uma assembleia geral dos servidores para atualizar quais as reivindicações que temos”, disse o presidente da Assinep, Alexandre Retamal.

