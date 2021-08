Simone Tebet sugere que Bolsonaro é quem pode sofrer impeachment

"Quem pede pra bater no 'Chico', que mora no Inciso II, artigo 52, da CF, se esquece de que o 'Francisco' habita o Inciso I, do mesmo endereço", ironizou a senadora edit

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) juntou sua voz ao coro de parlamentares que condenaram o anúncio de Jair Bolsonaro de que irá pedir o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.

"Quem pede pra bater no 'Chico', que mora no Inciso II, artigo 52, da CF, se esquece de que o 'Francisco' habita o Inciso I, do mesmo endereço", ironizou a senadora.

O Inciso I do artigo 52 da Constituição Federal prevê o impeachment do presidente da República em caso de crime de responsabilidade, "bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles". O Inciso II trata do julgamento de ministros do STF.

Presidente vai mesmo pedir ao Senado o impeachment de ministros do STF? Quem pede pra bater no “Chico”, que mora no Inciso II, artigo 52, da CF, se esquece de que o “Francisco” habita o Inciso I, do mesmo endereço. pic.twitter.com/pBaRkDj2iO — Simone Tebet (@SimoneTebetms) August 14, 2021

