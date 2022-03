Sob Bolsonaro, INSS tem a maior fila da história

No mínimo, 2,85 milhões de requerimentos estão em análise edit

247 - Milhões de brasileiros vivem à espera de uma resposta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre pedidos de concessão de benefícios, vivendo num limbo, sem renda ou qualquer suporte, conforme relatado por reportagem do jornal O Globo.

Segundo a reportagem, o INSS tem hoje, sob o governo Jair Bolsonaro (PL) e o País destruído pelo golpe de 2016, o maior número de pessoas à espera de uma resposta da sua história, com, no mínimo, 2,85 milhões de requerimentos em análise.

