Sob pressão, governo formaliza acordo para compra de vacina da Pfizer

Sob pressão da sociedade, de governadores e do Congresso Nacional, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (10), que fez acordo para a aquisição de 70 milhões de doses do imunizante contra a covid-19 desenvolvido pela farmacêutica americana Pfizer edit

247 - O Ministério da Saúde afirmou nesta quinta-feira (10), que já há um acordo para a aquisição de 70 milhões de doses do imunizante contra a covid-19 desenvolvido pela farmacêutica americana Pfizer. O total, previsto para 2021, é suficiente para 35 milhões de brasileiros, pois são necessárias duas doses para cada pessoa.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, “foi assinado nesta quarta-feira um memorando de entendimentos com a Pfizer para a aquisição de 70 milhões de doses para o ano de 2021, informa O Estado de S.Paulo.

O anúncio foi feito depois que o governo sentiu a pressão da sociedade, de governadores e do Congresso Nacional contra a atitude negacionista de Jair Bolsonaro sobre a pandemia de covid-19.

