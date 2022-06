Sob pressão, ministro da Justiça nega ter vazado a Bolsonaro informações da operação da PF que prendeu Milton Ribeiro

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, negou que ter discutido com Jair Bolsonaro (PL) detalhes sobre o andamento da operação da Polícia Federal que resultou na prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pela suspeita de corrupção e tráfico de influência.

“Diante de tanta especulação sobre minha viagem com o presidente Bolsonaro para os EUA, asseguro categoricamente que, em momento algum, tratamos de operações da PF. Absolutamente nada disso foi pauta de qualquer conversa nossa, na referida viagem”, postou Torres no Twitter.

A possibilidade de que o vazamento de detalhes da operação tenha sido feito por Jair Bolsonaro veio à tona após a divulgação do áudio de uma conversa telefônica, autorizada pela Justiça, entre Ribeiro e a filha. Na conversa, Ribeiro disse ter recebido uma ligação do atual ocupante do Palácio do Planalto afirmando que havia tido “um pressentimento” de que ele seria alvo de mandados de busca e apreensão.

O diálogo aconteceu no dia 9 de junho, um dia após Torres e outros integrantes do governo viajarem para os Estados Unidos. No dia 9, a comitiva participou da reunião da Cúpula das Américas, realizada em Los Angeles.

Em outra conversa telefônica interceptada pelos investigadores com autorização da Justiça, a esposa de Milton Ribeiro, Myrian Ribeiro, disse a um interlocutor que o ex-ministro "tava sabendo" com antecedência da realização de uma operação contra ele.

Veja a postagem de Anderson Torres.

Diante de tanta especulação sobre minha viagem com o Presidente Bolsonaro para os EUA, asseguro CATEGORICAMENTE que, em momento algum, tratamos de operações da PF. Absolutamente nada disso foi pauta de qualquer conversa nossa, na referida viagem. #VamosEmFrente
June 26, 2022

