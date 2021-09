STF entrou em regime de segurança máxima para evitar ataques de bolsonaristas à sua sede

Apoie o 247

247 - Os ataques dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (STF) por parte de Jair Bolsonaro e a presença de seus apoiadores em Brasília após a manifestação do 7 de setembro fizeram com que a Corte estivesse em estado de segurança máxima nesta quarta-feira (8).

O forte esquema de segurança montado desde a véspera do feriado do Dia da Independência deverá ser mantido até o final da semana. Interlocutores da Corte afirmam que o setor de segurança do Supremo também não descarta prorrogar o reforço na proteção por mais dias, caso haja a avaliação sobre a permanência do ambiente de instabilidade, informa O Globo.

Do lado de fora do edifício-sede da Corte, localizado na Praça dos Três Poderes, viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Federal fizeram uma ronda contínua e todos os acessos ao prédio foram fechados. Como parte do esquema de segurança, funcionários e veículos de imprensa credenciados precisaram entrar por um caminho alternativo e apenas uma entrada estava aberta.

