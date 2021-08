STJ concede habeas corpus e Paulo Galo está livre

Líder dos entregadores de aplicativos, Paulo Galo estava preso por envolvimento no incêndio da estátua de Borba Gato edit

Revista Fórum - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deferiu o habeas corpus e libertou nesta quinta-feira (5) o líder dos entregadores de aplicativos, Paulo Galo, preso por envolvimento no incêndio da estátua de Borba Gato no dia 24/07, em São Paulo.

A informação foi divulgada na página oficial de Paulo Galo no Twitter.

Paulo Roberto da Silva Lima, que ficou conhecido como Paulo Galo em seu ativismo junto aos entregadores de aplicativos, foi preso provisoriamente no dia 28 de julho após se apresentar ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro, em São Paulo. A companheira de Galo, Jéssica, também foi presa no mesmo dia por envolvimento no ato. Ambos têm uma filha de três anos.

Galo se apresentou espontaneamente, após um mandado ser expedido em endereço errado de sua residência.

Ao chegar à Polícia, ele confirmou que fazia parte do grupo Revolução Periférica, que ateou fogo na estátua. (Leia a íntegra da Revista Fórum )

