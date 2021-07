Paulo Galo e sua esposa têm prisão temporária decretada por incêndio na estátua de Borba Gato

247 – "Paulo Galo, do coletivo Revolução Periférica, e sua esposa Jéssica tiveram a prisão temporária de 5 dias decretada pela justiça nesta tarde. A determinação se dá dentro do caso que investiga o ato político que ateou fogo na estátua do bandeirante Borba Gato no último sábado", informou o perfil da Mídia Ninja, no twitter, há poucos instantes.

