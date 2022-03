"STJ faz Dallagnol pagar pelos seus erros", destaca nota do Grupo Prerrogativas

Apoie o 247

247 - Por meio de nota, o Grupo Prerrogativas Nota do Grupo Prerrogativas, que reúne juristas advogados e professores de diversas áreas do campo do Direito, comentou a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que condenou o ex-procurador Deltan Dallagnol, hoje pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, por danos morais, determinando o pagamento de indenização ao ex-presidente Lula (PT).

"O dia 22 de março de 2022 ficará marcado como o dia em que o Procurador Deltan Dallagnol foi condenado a - literalmente - pagar por parte de seus erros na Lava Jato", destaca a nota.

Para o grupo, "trata-se de um julgamento que, para além da condenação pecuniária, simboliza a resposta, ao menos em parte, a uma grande injustiça".

A nota ainda enfatiza que "a decisão deveria ser colocada em um powerpoint e ter a mesma divulgação que o criminoso powerpoint original teve em todos os veículos de comunicação".

Leia a íntegra da nota:

STJ faz Dallagnol pagar pelos seus erros.

O dia 22 de março de 2022 ficará marcado como o dia em que o Procurador Deltan Dallagnol foi condenado a - literalmente - pagar por parte de seus erros na Lava Jato. Por 4 votos a 1, o Superior Tribunal de Justiça deu razão a Lula. Sim, o “famoso” power point era criminoso. Mentiroso.

Trata-se de um julgamento que, para além da condenação pecuniária, simboliza a resposta, ao menos em parte, a uma grande injustiça.

Lula soma, agora, não apenas a reparação da justiça no plano do direito criminal, no qual - em todos os processos - ficou comprovado que é inocente, como também na esfera civel, com a condenação de Deltan Dallagnol.

Ainda que se diga que "justiça tardia não é justiça", e que nenhum dinheiro do mundo paga o sofrimento de alguém quando objeto de uma injustiça, trata-se de decisão que lava a alma e a honra do ex-presidente.

Cumprimentos aos competentes advogados de Lula. E a todos aqueles que acreditaram, desde o inicio, que Lula era inocente.

A decisão deveria ser colocada em um powerpoint e ter a mesma divulgação que o criminoso powerpoint original teve em todos os veículos de comunicação.

Por isso, mais do que a condenação que fez com que Dallagnol pagasse por suas ações criminosas, estamos diante de uma decisão simbólica.

Porque, ao obrigar Dallagnol a indenizar um inocente, o sistema de justiça dá um importante recado a todos os agentes públicos que abusam de seu poder e desrespeitam os direitos dos cidadãos.

