Suposto plano do PCC era sequestrar Moro no dia do 2º turno das eleições

Apoie o 247

ICL

247 - A juíza federal Gabriela Hardt, de Curitiba (PR), informou nesta quinta-feira (23) que, segundo um plano de membros de uma facção criminosa, uma ação contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) teria de acontecer em 30 de outubro de 2022, data do segundo turno da eleição.

"As provas colhidas indicam que atos criminosos estão efetivamente em andamento na Cidade de Curitiba/PR há pelo menos seis meses, contando com a presença física dos investigados, compra de veículos, aluguel de imóveis e monitoramento de endereços e atividades do senador Sergio Moro", apontou um trecho do despacho assinado pela juíza.

A Operação Sequaz, da Polícia Federal, prendeu nesta quarta-feira (22) suspeitos de planejar o assassinato de autoridades públicas. Veja na reportagem de Marcelo Auler para o 247 quem seriam os alvos dos criminosos.

Suposto plano do PCC era sequestrar o ex-juiz suspeito no dia do segundo turno das eleições, o que reforça a possibilidade de armação bolsonarista e da extrema-direita https://t.co/Ni7oVcHLoI March 23, 2023





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.