PF prende suspeitos de planejar assassinato de autoridades; Moro estaria entre os alvos

247 - A Polícia Federal (PF) em Campinas (SP) prendeu, na manhã desta quarta-feira (22), pelo menos seis pessoas suspeitas de integrar uma facção criminosa que planejou a morte de agentes públicos e autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR).

Policiais Federais cumprem 11 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em pelo menos quatro estados (Rondônia, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo) e no Distrito Federal. A maior parte dos alvos estaria na região de Campinas, informa o g1 Campinas.

>>> Moro diz ser ele a vítima de plano de assassinato

Moro informou que fará um posicionamento sobre o caso nesta tarde na tribuna do Senado.

A Operação Sequaz também foi elogiada por ele no Twitter. Segundo ele, o grupo criminoso em questão seria o PCC, que teve algumas das lideranças transferidas para presídios Federais durante sua gestão à frente do ministério da Justiça. Nesta quarta-feira (20), o líder do PCC, Marcola, e outros 21 membros da facção foram transferidos para presídios federais.

