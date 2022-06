"Tá cheirando a sacanagem", diz Flávio Bolsonaro sobre suspeita do MPF de interferência em operação da PF contra Milton Ribeiro

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para tentar blindar Jair Bolsonaro das suspeitas do Ministério Público Federal (MPF) de que ele tenha vazado informações e tentado interferir na Operação da Polícia Federal que resultou na prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Segundo ele, a suspeita do MPF “cheira a sacanagem, além de crime”.

“Então havia gravação do ex-Ministro falando que “ele” achava que poderia ter busca e apreensão? Se ‘ele’ era Bolsonaro, pq o juiz e o procurador do MPF-PGR não remeteram os autos ao STF ao invés de prender o ex-Ministro? Tá cheirando a ‘sacanagem’, além de crime, claro!”, postou o parlamentar no Twitter.

A postagem de Flávio Bolsonaro foi feita poucas horas após o procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, do Ministério Público Federal, apontar a suspeita de que Jair Bolsonaro tenha vazado informações e tentado interferir na investigação que apura a existência de um gabinete paralelo que intermediava a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) mediante o pagamento de propinas.

Como Bolsonaro possui foro privilegiado, o MPF pediu que a parte dos autos do inquérito que aborda este assunto fosse enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia.

Veja a postagem de Flávio Bolsonaro.

Então havia gravação do ex-Ministro falando que “ele” achava que poderia ter busca e apreensão? Se “ele” era Bolsonaro, pq o juiz e o procurador do @MPF_PGR não remeteram os autos ao @STF_oficial ao invés de prender o ex-Ministro? Tá cheirando a “sacanagem”, além de crime, claro! pic.twitter.com/IWYLi16DNv — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 24, 2022

