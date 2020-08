TCU: Bolsonaro favorece as aliadas SBT e Record com uso político de verba pública

Em auditoria, o Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que faltam critérios técnicos da gestão Jair Bolsonaro para a distribuição de verbas publicitárias para TVs abertas. Enquanto a fatia do orçamento enviado à Rede Globo foi reduzida, as aliadas do governo Record e SBT tiveram um aumento expressivo no volume de dinheiro recebido edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu em auditoria que faltam critérios técnicos do governo Jair Bolsonaro para a distribuição de verbas publicitárias para TVs abertas. As aliadas Record e SBT receberam um volume maior de dinheiro, mesmo com baixa audiência. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

Em transmissão pela internet nesta terça-feira (11), dados de fiscalização confirmaram a mudança de padrão de destinação do dinheiro às emissoras, acrescenta a reportagem.

A Rede Globo, considerada inimiga do governo, passou a receber uma fatia menor dos recursos na gestão Jair Bolsonaro, mesmo no topo de audiência nacional. Por outro lado, as emissoras Record e SBT, de Edir Macedo e Silvio Santos, aumentaram expressivamente sua participação.

Após a transição de governo de 2018 para 2019, a parte da Globo no bolo das campanhas da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) despencou de 39% para 16%. No mesmo período, a Record ampliou de 31% para 43% e o SBT, de 30% para 41%.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.