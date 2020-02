Wajngarten mente ao dizer que Globo recebe menos por não fazer merchandising

Chefe da Secom (Secretaria de Comunicação) de Bolsonaro, Fábio Wajngarten disse que SBT e Record recebem mais verba do governo, apesar da audiência menor do que a da Globo, por fazerem merchandising de governos, mas números não batem edit

247 - Em entrevista ao SBT, o secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Wajngarten, tentou explicar por que emissoras que têm menos audiência recebem mais verba na atual gestão, indo contra a regra de funcionamento na Secom.

Ele alegou que a Globo, que tem recebido menos repasse apesar de ter maior audiência, fica para trás por não fazer merchandising de governos, com fazem SBT e Record, por exemplo. Há algumas semanas, foi divulgada a verba distribuída pelo governo federal a apresentadores dessas emissoras para fazerem manifestações a favor da reforma da Previdência.

“Quando da reforma da Previdência, a gente utilizou um formato de publicidade que é o merchandising. Esse fator, dentre outros fatores, foi causado porque a emissora líder não permite na sua política comercial a utilização de seus apresentadores e membros de seu cast em campanhas de utilidade pública”, disse Wajngarten ao SBT.

No entanto, reportagem da Folha de S.Paulo aponta que os números da própria Secom contradizem Wajngarten. "Os números mostram que, mesmo quando se desconsidera o valor pago em merchandising, canais de menor audiência ficaram com mais dinheiro do que a emissora da família Marinho", informa o jornal.

Wajngarten será alvo de investigação da Polícia Federal por corrupção e peculato, uma vez que clientes de sua empresa pessoal também recebem verba da Secom, configurando um claro conflito de interesses.