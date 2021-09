TCU julga nesta quarta gastos de Bolsonaro com motociatas

Apoie o 247

247 - Um processo sigiloso que será julgado nesta quarta-feira (29) pelo Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que o governo federal torrou R$ 1,062 milhão em apenas três motociatas. Os passeios foram realizados do Rio, em maio, além de São Paulo e Chapecó (SC), em junho. De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, o valor foi informado à corte de contas pela Presidência da República e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

O julgamento irá decidir se Bolsonaro incorreu em irregularidade ao utilizar recursos públicos na segurança e transporte para ele mesmo e seus convidados. As informações sobre os gastos com as motociatas foram solicitadas por integrantes da CPI da Covid em função do ex-capitão promover aglomerações em meio à pandemia de Covid-19.

Ainda conforme a reportagem, os técnicos do tribunal avaliam não ser possível apontar irregularidades nos gastos e que não há uma lei que diga o que é uma viagem de interesse público ou não. O inquérito, porém, poderá ser aproveitado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que apura se as motociatas foram atos de campanha política antecipada.

